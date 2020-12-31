https://static.news.ru/photo/89061df8-4c2b-11eb-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Житель Азербайджана подорвался на мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошёл 1 января 2021 года в Физулинском районе.

Пострадавший — мужчина 1981 года рождения. Он получил тяжёлые травмы, медикам пришлось ампутировать ему обе ноги, заявили представители Генпрокуратуры (ГП) и МВД Азербайджана, а также Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобождённой от оккупации территории Физулинского района <...>. Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование, — говорится в сообщении на официальной странице ГП республики в социальной сети Facebook.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку из-за армянских памятников в Нагорном Карабахе. Так он отреагировал на заявление гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, который 21 декабря заявил, что в организации ждут решения вопроса об отправлении миссии экспертов в Карабах.