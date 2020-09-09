Зеленский увидел желание белорусами настоящей демократии

https://static.news.ru/photo/2055cff4-f35e-11ea-8268-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о причинах протестов в Белоруссии. Он полагает, что жители соседней страны хотят справедливости, честных выборов и настоящей демократии.

Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской «демократии», — сказал он в интервью изданию The Jerusalem post.

Украинский лидер добавил, что Киев не поддерживает вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии. По его словам, граждане республики должны самостоятельно решить, «как двигаться в будущее».

В Белоруссии продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования, согласно которым победу в выборах вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Лукашенко, протесты в республике управляются из других стран. Он заявил, что организаторы акций находятся в Польше, Чехии, Литве, а также на Украине.