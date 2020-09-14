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Защита Колесниковой заявила об ухудшении её самочувствия в заключении

17:11, 14 сентября 2020 335
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Адвокат белоруской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что самочувствие её подзащитной в заключении ухудшилось, она рассчитывает, что суд до конца недели рассмотрит жалобу на её арест.

Самочувствие подпортилось, написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы там обратили внимание, обеспечили лечение, передачу лекарств, — заявила адвокат РИА Новости.

Она пояснила, что у Колесниковой обостряется аллергия из-за большого количества пыли в камере.

Мария по-прежнему бодра духом, — добавила Казак.

Информации, когда оппозиционерке предъявят обвинение, пока нет, однако жалобу на арест они уже подали, суд должен получить её в течение трёх дней, ещё через трое суток назначить слушания.

Думаю, к концу недели это произойдёт, — сказала адвокат, добавив, что рассмотрение жалобы пройдёт за закрытыми дверями суда.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в тюрьму в Жодино Минской области. С 9 сентября женщина находилась в СИЗО-1 Минска. Она проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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