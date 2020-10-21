Заложник в банке Зугдиди связался со СМИ с позволения захватчика

https://static.news.ru/photo/ee99db90-13a1-11eb-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/radiosputnik.ria.ru

В грузинском городе Зугдиди двое вооружённых мужчин продолжают удерживать заложников в здании Банка Грузии. Один из заложников с позволения преступника связался с местной телекомпанией.

Ираклий Кварацхелия — так зовут заложника — пояснил, что может говорить только то, что ему прикажут. Он рассказал, что злоумышленник готов взорвать гранату в случае попытки насильственного освобождения заложников.

Человек вооружён до зубов. Держит в руке гранату. Если он её выпустит, она взорвётся. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведёт к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода, — приводит слова Кварацхелии Sputnik-Грузия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из здания банка были отпущены пожилые заложники. Кроме того, несколько человек смогли сбежать через крышу и спуститься по пожарной лестнице.