Силовики задержали вышедших на акцию протеста рабочих МТЗ в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d605bc40-e1f4-11ea-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

ОМОН разогнал собравшихся утром людей у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Некоторых из них задержали.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД Белоруссии, сообщает ТАСС. Однако там не уточнили число задержанных, пообещав обнародовать более подробную информацию позже.

Ранее в среду, 19 августа, один из координаторов забастовки на МТЗ Сергей Дылевский сообщил, что ряд рабочих завода, ушедших ранее в отпуск за свой счёт в знак протеста против ситуации в стране, были задержаны у проходной предприятия. Сюда они пришли, чтобы поддержать бастующих на рабочем месте коллег. По словам очевидцев, среди пришедших поддержать забастовку были не только рабочие-отпускники, но и жители Минска, среди которых тоже есть задержанные.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, у МТЗ вновь начали собираться протестующие. ОМОН выстроился цепью и не пускает их к заводу. Оттуда начали выходить рабочие, люди скандируют им «Молодцы». При этом в пресс-службе завода сообщают, что предприятие работает.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста против Лукашенко. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Несколько дней силовики практически никак не мешали демонстрантам. Сегодня их снова начали разгонять. Так, у здания Белтелерадиокомпании стоят автозаки. Люди смогли убежать от ОМОНа, но планируют собраться снова.

При этом митинги проходят не только против Лукашенко, но и в его поддержку, писал NEWS.ru. Так, накануне в ряде городов собралось несколько тысяч человек с лозунгами «За Батьку!». Однако по сообщениям белорусских СМИ, ряд людей присутствовал там из-за угрозы увольнения, многих привозили на центральные площади городов организованно на автобусах из районов.