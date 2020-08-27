Белорусские силовики задержали российского журналиста

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылёва. Он находился на площади Свободы и освещал акцию протеста.
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Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, — рассказали изданию в милиции города.
В настоящий момент на площади остаются около 200 человек. Журналисты, которые стояли вдалеке от силовиков, продолжают работать.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru
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