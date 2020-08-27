Белорусские силовики задержали российского журналиста

https://static.news.ru/photo/ca53bf9a-e87b-11ea-81ad-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бобылев Фото: sb9261404909/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылёва. Он находился на площади Свободы и освещал акцию протеста.

Он рассказал агентству, что силовики поместили его в автобус вместе с другими представителями СМИ. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».

По данным Onliner, среди задержанных также работники Reuters Владимир Костин и Василий Федосенко, Associated Press — Дима Ловецкий, «Радио Свобода» — Уладзь Грыдин, Tut.by —Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, «Нашей нивы» —Александр Васюкович и Надежда Бужан, «Белсата» — Екатерина Андреева и Максим Калитовский, а также представители «БелаПАН» Захар Щербаков и Сергей Сацюк. Их везут в Октябрьский РУВД.

Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, — рассказали изданию в милиции города.

В настоящий момент на площади остаются около 200 человек. Журналисты, которые стояли вдалеке от силовиков, продолжают работать.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru