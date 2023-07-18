WarGonzo: Лукашенко легализовал ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Это позволит легализовать появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, пишет канал.

По мнению канала, закон даст возможность непризванным гражданам республики защищать с оружием в руках свою страну. Также Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров, сообщает WarGonzo.

Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.