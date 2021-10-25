Возлюбленная Саакашвили рассказала о знакомстве с его матерью

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала о знакомстве с матерью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Ясько, их отношения с Саакашвили не были тайной. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Гордон».

Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с [остальными членами] семьи, с дядей Михаила. Мы не раз виделись. Это не было секретом, — сказала депутат.

Она отметила, что познакомилась с семьёй политика ещё до его отъезда в Грузию. По словам Ясько, видеозапись, где она и Саакашвили раскрыли свои отношения, не стала сюрпризом для родных экс-президента.

Депутат также сообщила, что виделась с матерью Саакашвили Аласанией на территории Грузии после ареста политика. Ясько заявила, что обеспокоена состоянием женщины.

Конечно же, я переживаю за её состояние и здоровье, потому что, когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело, — подчеркнула пассия Саакашвили.

Саакашвили пересёк границу Грузии 1 октября. После этого они с Елизаветой Ясько раскрыли подробности своих отношений. По прибытии на родину политик был арестован, он проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно предупреждали Саакашвили об аресте сразу после пересечения границы.

После задержания политик объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и назвав себя политзаключённым. За время голодовки он похудел на 12 килограммов и перенёс переливание крови.