Военный парад пройдёт в Баку 10 декабря

Министерство обороны Азербайджана сообщило о подготовке к военному параду в Баку. Он будет посвящён победе в Великой Отечественной войне и состоится 10 декабря.
Ведомство на своём сайте
Отмечается, что в параде примут также участие военные корабли и катера. Кроме того, будут продемонстрированы трофеи, захваченные азербайджанской армией в ходе ВОВ.
Как ранее писал NEWS.ru, в Азербайджане прошла минута молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе эскалации в Нагорном Карабахе. Было остановлено движение транспорта, корабли в Каспийском море подали гудки.
Боевые действия в Карабахе начались 27 сентября и продолжались около полутора месяцев. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.