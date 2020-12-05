Военный парад пройдёт в Баку 10 декабря

https://static.news.ru/photo/247c92c6-370a-11eb-94f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана сообщило о подготовке к военному параду в Баку. Он будет посвящён победе в Великой Отечественной войне и состоится 10 декабря.

Ведомство на своём сайте опубликовало видео учений в рамках подготовки к параду. Само шествие пройдёт на площади Свободы в Баку. В нём примет участие более трёх тысяч человек личного состава, а также до 150 единиц военной техники. В том числе будет показана недавно принятая на вооружение современная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что в параде примут также участие военные корабли и катера. Кроме того, будут продемонстрированы трофеи, захваченные азербайджанской армией в ходе ВОВ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Азербайджане прошла минута молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе эскалации в Нагорном Карабахе. Было остановлено движение транспорта, корабли в Каспийском море подали гудки.

Боевые действия в Карабахе начались 27 сентября и продолжались около полутора месяцев. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.