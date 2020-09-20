Внучек Лукашенко определили в элитную гимназию в Минске

https://static.news.ru/photo/3cf13abe-fb2d-11ea-9685-fa163e074e61_660.jpg Фото: f-b.by

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в Минске. Речь идёт об элитной школе в столичном микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.

Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение, — рассказал Дмитрий Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

Сам Дмитрий возглавляет президентский спортивный клуб.

Ранее портал TUT.BY со ссылкой на одну из дочерей Дмитрия Лукашенко, Анастасию, сообщил, что она и её сестра Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным издания, они посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли.

Ранее стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным СМИ, он поступил в гимназию МГУ имени Ломоносова и будет учиться здесь под вымышленным именем. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.

С 9 августа Белоруссию охватили масштабные акции протеста. Демонстранты считают, что итоги прошедших президентских выборов были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, писал NEWS.ru.



