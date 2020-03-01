https://static.news.ru/photo/e901bfa0-5bd1-11ea-ad39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ обстреляли здание школы в населённом пункте Александровка на западной окраине Донецка.

Об этом сообщили представители самопровозглашённой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передаёт Донецкое агентство новостей. Согласно сообщению, огонь вёлся из орудий БМП-2, в результате атаки здание получило незначительный ущерб — повреждено остекление четвёртого этажа.

По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, однако власти ДНР уточняют эту информацию.

Как передавал NEWS.ru, депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее в феврале предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе, откуда необходимо выселить людей. Этот участок, по замыслу парламентария, должен стать своего рода «подушкой безопасности» для Украины.