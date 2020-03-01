Военнослужащие ВСУ обстреляли здание школы в населённом пункте Александровка на западной окраине Донецка.
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По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, однако власти ДНР уточняют эту информацию.
Как передавал NEWS.ru, депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее в феврале предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе, откуда необходимо выселить людей. Этот участок, по замыслу парламентария, должен стать своего рода «подушкой безопасности» для Украины.
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