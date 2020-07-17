Власти Белоруссии заявили о разработке вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c2654e0-c848-11ea-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии приступила к работе межведомственная рабочая группа по разработке вакцины от коронавируса, следует из сообщения пресс-службы Национальной академии наук (НАН) республики.

В академии под руководством председателя президиума НАН Беларуси, академика Владимира Гусакова состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины против COVID-19, — говорится в сообщении академии.

Как уточняется, в мероприятии приняли участие ведущие учёные и специалисты организаций НАН и Минздрава Белоруссии. В частности, межведомственная рабочая группа рассмотрела разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В рамках заседания участники подтвердили необходимость создания отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов.

Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. Рассмотрена также возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвящённой научным исследованиям COVID-19, в государственной программе «Наукоёмкие технологии», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 17 июля в Белоруссии зафиксировано 65 782 случая заражения коронавирусом. Скончался 491 человек. От COVID-19 излечились 57 370 человек. Республика занимает 30 место в рейтинге по количеству заражённых людей во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройке лидеров находятся США. Бразилия и Индия. Всего инфекция выявлена более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн. За всё время с начала пандемии умерли более 593,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123.

Ранее NEWS.ru писал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.