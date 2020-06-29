Власти Белоруссии отменят ограничения на транзит грузовых автомобилей

https://static.news.ru/photo/6a1e6694-ba1c-11ea-b3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mintrans.gov.by/facebook.com

Ограничения по транзиту грузовиков через территорию Белоруссии, введённые в связи с пандемией коронавируса, будут сняты с 1 июля. Об этом заявили в республиканском министерстве транспорта и коммуникаций.

В ведомстве пояснили , что 26 июня правительством было принято постановление, отменяющее требования, которые касаются водителей, следующих транзитом через территорию республики на транспортных средствах, предназначенных для международных автоперевозок.

В связи с пандемией водители должны были проезжать только по определенным дорогам Белоруссии, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, а также заправки. Кроме того, от них требовалось покинуть территорию республики по кратчайшему маршруту не позднее следующего после въезда дня.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что пандемия коронавируса может быть «рукотворным мероприятием». Он предположил, что инфекция была распространена по миру с целью «столкновения лбами» США и Китая и переделки мира. По данным на конец мая в республике было зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В РФ, согласно последним данным, выявлено с начала пандемии 641,1 тысячи заразившихся. За это время выздоровели 403,4 тысячи пациентов, умерли 9,1 тысячи.

Во всём мире насчитывается более 10,1 млн заразившихся. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн.