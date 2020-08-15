Власти Белоруссии назвали фейком сообщения о сербских наёмниках в стране

https://static.news.ru/photo/58d187ec-df22-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство обороны Белоруссии 15 августа опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о присутствии сербских наёмников для разгона протестующих на территории республики.

Очередной фейк от Telegram-каналов о сербских наёмниках, замеченных в Белоруссии, — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В министерстве пояснили, что в рамках Армейских международных игр — 2020 Белоруссия принимает на своей территории три конкурса: «Снайперский рубеж», «Уверенный приём» и «Полярная звезда». В «Снайперском рубеже», который состоится в Бресте, принимает участие сборная Вооружённых сил Сербии.

Уточняется, что участники сербской команды приехали в республику 10 августа.

Ранее в соцсетях появились сообщения якобы о прибытии в страну людей в военной форме, которые могут быть связаны с подразделениями Вооружённых сил Сербии. Утверждалось, что они приехали в Белоруссию для разгона протестующих, уточняет ТАСС.

Между тем главный прокурор Белоруссии Александр Конюк, комментируя многочисленные акции протеста в республике, заявил, что проведение массовых мероприятий должно согласовываться с местными властями, так как РБ — это правовое государство, в котором действуют законы, и отменить их никто не имеет права.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были объявлены предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.