В «Яндексе» не знают причины обыска в белорусском офисе

https://static.news.ru/photo/c0cfd002-dd69-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причины обыска в минском офисе компании «Яндекс» пока остаются неизвестными. Они не были детализированы в протоколах.

Так в корпорации прокомментировали произошедшее в белорусской столице, передаёт ТАСС.

В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались, сообщает РИА Новости.

Днём 13 августа помещения были на несколько часов заблокированы неизвестными вооружёнными людьми в чёрной одежде. После этого силовики уехали на служебном автомобиле, не назвав ведомство, которое представляют, и никак не объяснив свой визит.

Аналогичная ситуация происходила и в офисе компании Uber.

Подразделение «Яндекса» в Минске было открыто в 2011 году на проспекте Дзержинского. Штат офиса составляет около 120 человек, большинство из которых работают удаленно.

Как писал NEWS.ru, инцидент привёл к замедлению роста акций «Яндекса» на Московской Бирже.

При этом в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии быски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.