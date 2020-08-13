В «Яндексе» не знают причины обыска в белорусском офисе

Причины обыска в минском офисе компании «Яндекс» пока остаются неизвестными. Они не были детализированы в протоколах.
Так в корпорации прокомментировали произошедшее в белорусской столице,
В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались,
Днём 13 августа помещения были на несколько часов заблокированы неизвестными вооружёнными людьми в чёрной одежде. После этого силовики уехали на служебном автомобиле, не назвав ведомство, которое представляют, и никак не объяснив свой визит.
Аналогичная ситуация происходила и в офисе компании Uber.
Подразделение «Яндекса» в Минске было открыто в 2011 году на проспекте Дзержинского. Штат офиса составляет около 120 человек, большинство из которых работают удаленно.
Как писал NEWS.ru, инцидент привёл к замедлению роста акций «Яндекса» на Московской Бирже.
При этом в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии быски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен