Неизвестные силовики ушли из офиса «Яндекса» в Минске

https://static.news.ru/photo/db584a42-dd66-11ea-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде, несколько часов назад пришедшие в офис «Яндекса» в столице Белоруссии, покинули его.

Они уехали на служебном автомобиле, не назвав ведомство, которое представляют. Силовики также не дали никаких объяснений по поводу блокировки офиса.

Сотрудники компании после ухода силовиков также отказались давать каких-либо комментарии, сообщает РИА Новости.

Большинство сотрудников минского офиса «Яндекса» работают удалённо. На момент визита силовиков там находились только дежурные и ключевые специалисты, а также охранники. Причины появления вооружённых людей выясняются руководством компании. Инцидент привёл к замедлению роста акций «Яндекса» на Московской Бирже.

Как писал NEWS.ru, в Следственном комитете Белоруссии и Департаменте финансовых расследований комитета Госконтроля отрицают посещение офиса компании своими сотрудниками. В ведомствах заявили, что в обыски в «Яндексе» не проводятся.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.