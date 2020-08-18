В МВД Белоруссии объяснили награждение силовиков

https://static.news.ru/photo/fcde1408-e149-11ea-b18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии были направлены на рассмотрение задолго до проведения выборов президента страны. Об этом сообщили в белорусском МВД.

По данным ведомства, материалы направили в совет министров страны в марте 2020 года.

13 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации 18 августа, содержит 25 страниц.

В своём Telegram-канале ведомство заявило, что некоторые каналы и новостные сайты «не выбирая выражений» пытались дать данным о награждении силовиков негативный окрас.

Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года, — говорится в сообщении.

По данным министерства, на каждого указанного сотрудника был оформлен наградной лист. В нём содержится оценка «заслуг перед государством и народом», а также вклада в усиление правопорядка в Белоруссии и развитие органов МВД за весь период службы. Подобной медалью награждаются начальствующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которые безупречно прослужили 10, 15 и 20 лет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители силовых ведомств Белоруссии награждены медалью «За безупречную службу» трёх степеней. Среди тех, кто получил медаль, есть представители внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и три водителя автозаков.