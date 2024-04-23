В МВД Армении сообщили о начале делимитации границы с Азербайджаном

Власти Армении 23 апреля приступили к работам по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар Тавушской области, передает ТАСС со ссылкой на МВД Армении. По данным ведомства, «автодорога Баганис — Воскепар была закрыта в целях обеспечения работ по разминированию, проводимых на прилегающей территории, и недопущения граждан на близлежащие заминированные территории в целях обеспечения их безопасности».

На участке Баганис — Воскепар сегодня планируется провести работы, связанные с делимитацией. <...> Подчеркиваем, что никаких изменений на линии соприкосновения Армения — Азербайджан сегодня не планируется, — говорится в сообщении.

Из заявления следует, что согласно договоренностям по итогам 8-ой встречи комиссий по делимитации двух стран, «23 апреля 2024 года начался процесс определения координат на основе геодезических измерений».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что в сложившейся ситуации Ереван не собирается начинать войну за Карабах. Он также отметил, что пока не видит возможности для возвращения армян в регион.

Пашинян также заявлял, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. По его словам, это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.