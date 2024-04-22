Пашинян рассказал, начнет ли Армения войну за Карабах Пашинян заявил, что Армения не собирается начинать войну за Карабах

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ подчеркнул, что в сложившейся ситуации Ереван не собирается начинать войну за Карабах. Он также отметил, что пока не видит возможности для возвращения армян в регион.

Хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах. Мы не имеем никаких амбиций за пределами международно признанных границ и надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Армении будет восстановлена, — подчеркнул армянский премьер.

По словам Пашиняна, сейчас политика Еревана такова — если люди не могут вернуться в Карабах, нужно сделать все, чтобы они остались в Армении. Он также признался, что его очень беспокоит реакция Азербайджана на реформы ВС Армении и покупку вооружения и техники. Пашинян подчеркнул, что эти действия имеют исключительно оборонительное значение.

Ни одна страна не может оспаривать право другой страны иметь боеспособную армию, отметил армянский премьер. Пашинян сообщил, что предложил Азербайджану создать взаимный двусторонний механизм контроля.

Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы, заявил ранее премьер-министр Армении. По его словам, это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.