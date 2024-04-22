Пашинян: Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, это важно, в том числе, для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Мы находимся на практическом этапе процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, который очень важен, в том числе, с точки зрения минимизации рисков безопасности. Между Арменией и Азербайджаном нужно на земле восстановить те границы, которые были на момент распада СССР, — сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Кроме этого, представители Армении и Азербайджана договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что власти Армении и Азербайджана продолжают переговоры по вопросу делимитации границы. По его словам, еще остаются несогласованными некоторые статьи. Он подчеркнул, что обе стороны работают над заключением мирного соглашения, часть пунктов уже согласована.