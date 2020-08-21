В Минске завершился митинг оппозиции

https://static.news.ru/photo/f83b75dc-e4a8-11ea-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Участники акции протеста, которая проходила на площади Независимости в Минске, спокойно разошлись, скандируя «Каждый день».

Несколько сотен человек приняли участие в этом мероприятии. Члены Координационного совета оппозиции Павел Латушко и Мария Колесникова пришли на площадь, чтобы пообщаться с протестующими. Выступать они не стали.

Организации акции установили «свободный микрофон», чтобы каждый желающий мог рассказать, что его не устраивает в нынешней ситуации.

Военнослужащие обнесли металлическими заграждениями памятник Владимиру Ленину, на который протестующие в предыдущие дни клеили плакаты. После этого они уже просто наблюдали за ходом акции, не вмешиваясь в её ход, сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа, после чего в стране начались масштабные акции протеста, их участниками стали сотни тысяч человек. Митингующие считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране. Он поручил МВД и Комитету государственной безопасности (КГБ) по Гродненской области «в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области». По его словам, у властей есть список со всеми подстрекателями и провокаторами. Осталось только их выявить и задержать. Из действия координирует Запад.