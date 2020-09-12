В Минске задерживают участников предстоящей акции протеста

https://static.news.ru/photo/7532d3fc-f5af-11ea-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников запланированной в Минске акции протеста «Марш героев», сообщила пресс-секретарь ГУВД города Наталья Ганусевич.

Она подтвердила задержание нескольких демонстрантов. По её словам, их доставят в территориальные РУВД в рамках административного процесса, передаёт ТАСС.

По данным tut.by, неизвестные в балаклавах и в защитной экипировке и шлемах окружили участников оппозиционного марша в Минске на проспекте Дзержинского.

Ранее NEWS.ru писал, что десять БТР и другую спецтехнику стянули 13 сентября к Дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

Массовые несанкционированные митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.