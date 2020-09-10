В Минске задержали экс-главу журналистского пула Лукашенко

В Минске правоохранители задержали бывшего начальника журналистского пула президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрия Семченко.
Как сообщил правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале, приблизительно в 16:30 по местному времени в квартиру журналиста пришли люди в масках и увели его. Подробности инцидента выясняются.
13 августа экс-глава журналистского пула и ведущий передачи «Антифейк» на государственном телеканале ОНТ Дмитрий Семченко ушёл со своего поста.
В тот же день также уволились корреспондент информационного агентства БелТА Павел Горбач, ведущий «НТВ-Беларусь» Максим Островский, спортивный комментатор Белтелерадиокомпании Сергей Беркутов и сотрудник телеканала «Беларусь 1» Андрей Макаёнок, ранее писал NEWS.ru.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.
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