В Минске рядом с резиденцией Лукашенко задержали не менее 20 протестующих

https://static.news.ru/photo/474c3226-f05f-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Белорусский ОМОН задержал не менее 20 человек недалеко от резиденции президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, участники акции протеста подошли вплотную к силовикам и простояли рядом с ними некоторое время, а затем начали расходиться. После этого несколько автобусов с ОМОНом и автозаки подъехали к резиденции со стороны площади Независимости. Милиционеры стали задерживать оставшихся протестующих. Они забирают только мужчин.

Как сообщает TUT.BY, массовые задержания проходят в парке Победы, на площади Свободы, а также по всему Минску. На проспекте Победителей неизвестные люди избивают людей дубинками, на улице Немига — выбивают стёкла в кафе.

NEWS.ru писал, что 6 сентября по всей Белоруссии после несанкционированных акций протеста задержали сотни граждан. В МВД республики пока не могут назвать их точное число. Окончательную цифру планируют озвучить в понедельник.

В белорусской столице активные задержания начались вечером, когда люди начали расходиться. Силовики разъезжают по городу на тонированных автобусах и выслеживают протестующих.

Акции протеста в Белоруссии не стихают почти месяц. Их участники считают, что выборы президента, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Люди требуют отставки президента.

Лукашенко заявил, что в стране пытаются провести «цветную революцию», протесты подогреваются на Западе — в Литве, Польше и на Украине находятся «кукловоды». Политик убеждён, что их главная цель — развалить Белоруссию.