В Минске рядом с резиденцией Лукашенко задержали не менее 20 протестующих

Белорусский ОМОН задержал не менее 20 человек недалеко от резиденции президента страны Александра Лукашенко.
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NEWS.ru писал, что 6 сентября по всей Белоруссии после несанкционированных акций протеста задержали сотни граждан. В МВД республики пока не могут назвать их точное число. Окончательную цифру планируют озвучить в понедельник.
В белорусской столице активные задержания начались вечером, когда люди начали расходиться. Силовики разъезжают по городу на тонированных автобусах и выслеживают протестующих.
Акции протеста в Белоруссии не стихают почти месяц. Их участники считают, что выборы президента, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Люди требуют отставки президента.
Лукашенко заявил, что в стране пытаются провести «цветную революцию», протесты подогреваются на Западе — в Литве, Польше и на Украине находятся «кукловоды». Политик убеждён, что их главная цель — развалить Белоруссию.
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