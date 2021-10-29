Картина с изображением Лукашенко с автоматом попала на выставку в Минске

В минском Дворце независимости открылась новая выставка, рассказывающая о событиях, происходивших в столице Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. В экспозиции, открытой в официальной резиденции президента Белоруссии, можно увидеть в том числе картину, где изображён лидер страны Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем. Фото с выставки опубликовал в воскресенье близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

Также на выставке представлен и автомат, который размещён рядом с вышеописанным изображением. Кроме того, тут представлены форма и символ ОМОНа, национальный флаг с надписью «За Батьку» от патриотов Белоруссии, а также выставлена скульптурная композиция — дар от спецназа.

Картина, являющаяся центральным элементом экспозиции, — подарок Лукашенко от сотрудников его службы безопасности, она выполнена кистью дочери одного из них. Как ранее пояснила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, девушке понадобилось около полугода для создания этой картины,. После этого было принято решение подарить её лидеру государства, а тот, в свою очередь, дал приказ повесить работу во Дворце независимости.

Ранее стало известно, что постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» Совета министров РБ вступило в действие на территории Белоруссии. Это привело к объявлению в республике экстремистскими нескольких Теlegram-каналов, включая и известный как NEXTA.