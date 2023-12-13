В МИД Армении рассказали, какие договоренности обсуждают в Баку и Ереване Мирзоян: Армения и Азербайджан могут зеркально отвести войска от границы

Фото: mfa.am

Представители Армении и Азербайджана обсуждают возможность зеркального отвода войск от границы, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. По его словам, которые приводит «Sputnik Армения», такая мера позволит предотвратить новые возможные эскалации, а также окажет позитивное влияние на взаимоотношения между Баку и Ереваном.

Мирзоян подчеркнул, что на сегодняшний день первая часть договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, уже выполнена. Вторая часть, в том числе обмен пленными, должна быть выполнена в ближайшие часы. Однако Баку и Ереван продолжают обсуждать и другие договоренности, направленные на укрепление взаимного доверия.

Например, мы предлагали инициативу по отводу войск от армяно-азербайджанской границы. Мы считаем, что это будет иметь позитивное влияние и поможет предотвратить новые возможные эскалации. Не говорю, что есть договоренность, это идея, которая обсуждается, — уточнил он.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова содействовать скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. При этом она подчеркнула, что Баку и Ереван должны сами определять сроки подписания документа.