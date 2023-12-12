Захарова ответила на вопрос о сроках подписания мира между Баку и Ереваном Захарова: сроки подписания мира определяют сами Баку и Ереван

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Сроки подписания мирного договора между Баку и Ереваном должны определять сами стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, Москва будет всячески содействовать своим партнерам в скорейшем заключении мира.

Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения Баку и Еревана. Что касается сроков подписания мирного договора, это определяют сами стороны. В свою очередь мы далее готовы оказывать содействие нашим партнерам для сбалансированного соглашения. Такой документ призван заложить надежный фундамент устойчивого мира и стабильности в регионе, — заявила Захарова.

При этом дипломат отказалась комментировать заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о «европейских стремлениях» Еревана. По словам представителя российского ведомства, эти сообщения не имеют никакого отношения к России.

Ранее Мирзоян приветствовал переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве, так как у Еревана также есть европейские стремления.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян ранее заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку в кратчайшие сроки. По его словам, это может произойти и до конца 2023 года, если предлагаемые Арменией принципы мирного процесса будут приняты, а лидеры двух стран успеют встретиться, подвести итоги переговоров и подписать соответствующий документ. При этом Григорян отметил, что добиться этого будет затруднительно.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для заключения договора с Арменией. Он отметил, что основной загвоздкой был вопрос с положением, касающимся армянского меньшинства в Карабахе.