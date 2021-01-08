В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления

https://static.news.ru/photo/e34eb786-5354-11eb-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

За то, чтобы в Киргизии была президентская форма правления, проголосовали 80% жителей страны. Об этом сообщается в данных информационной избирательной системы ЦИК.

Гражданам предложили выбрать между президентской и парламентской республикой. После обработки 50% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81,4% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

10 января в Киргизии досрочно выбирают президента страны. Предыдущий лидер страны Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку на фоне массовых протестов. На пост главы республики сейчас претендуют 17 человек. Среди них не только политики, но также чиновники, бизнесмены и силовики. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

На выборах президента Киргизии, прошедших 10 января, лидирует Садыр Жапаров. Его лидерство фиксируется после подсчёта почти половины голосов. Об этом журналистам сообщили представители ЦИК республики, сообщал NEWS.ru.