Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

https://static.news.ru/photo/8ade6d36-5353-11eb-a103-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: japarov.sadyr/facebook.com

На выборах президента Киргизии, прошедших 10 января, лидирует Садыр Жапаров. Его лидерство фиксируется после подсчёта почти половины голосов. Об этом журналистам сообщили представители ЦИК республики.

В республике 10 января открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента страны. Граждане страны могут проголосовать с 08:00 по местному времени (05:00 мск), участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). За первые два часа голосования явка на выборы составила 2,8%.

К настоящему моменту ЦИК обработала примерно половину голосов. Пока лидирует Жапаров.

Поступило 1163 сигнала с АСУ (участки с электронными урнами) из 2474. Это 47% уже обработано. Жапаров — 73,04%, — приводит РИА Новости сообщение от сотрудников комиссии.

На пост президента баллотируются 17 кандидатов, также в воскресенье в стране прошёл референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложили выбрать между президентской и парламентской республикой.

Как ранее передавал NEWS.ru, один из ключевых кандидатов на пост президента Киргизии Садыр Жапаров, ранее временно занимавший пост главы государства, заявил, что в случае своей победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с Россией.