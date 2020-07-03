В Казахстане заблокировали сатирический сайт «Панорама»

Сайт российского сатирического издания «Панорама» перестал открываться в Казахстане. Для посещения портала жителям страны теперь необходимо использовать VPN.
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Ранее «Панорама»
Министерство информации и общественного развития Казахстана выпустило опровержение этой сатирической новости. Властям было дано поручение провести экспертизу информации на предмет нарушения законодательства и пресечь её дальнейшее распространение.
Об инфицировании коронавирусом 79-летнего Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня. Экс-президент после положительного теста перешёл на самоизоляцию и работал дистанционно. Назарбаев отметил, что во время лечения получил большое количество писем и телеграмм с пожеланиями полного выздоровления не только от глав иностранных государств, политиков, но и от простых казахстанцев.
3 июля Назарбаев заявил, что полностью выздоровел и возвращается к обычному режиму работы, писал NEWS.ru.
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