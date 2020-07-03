В Казахстане заблокировали сатирический сайт «Панорама»

https://static.news.ru/photo/d7a19080-bdee-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт российского сатирического издания «Панорама» перестал открываться в Казахстане. Для посещения портала жителям страны теперь необходимо использовать VPN.

Об этом сообщила «Медиазона». «Панорама» позиционирует себя как сатирическое издание, публикующее выдуманные материалы, о чём говорится в опубликованном на сайте предупреждении.

Ранее «Панорама» опубликовала на своём сайте шуточную заметку о том, что в Казахстане начнут разработку вакцины от коронавируса из материалов крови бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Эта публикация стала распространяться в социальных сетях.

Министерство информации и общественного развития Казахстана выпустило опровержение этой сатирической новости. Властям было дано поручение провести экспертизу информации на предмет нарушения законодательства и пресечь её дальнейшее распространение.

Об инфицировании коронавирусом 79-летнего Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня. Экс-президент после положительного теста перешёл на самоизоляцию и работал дистанционно. Назарбаев отметил, что во время лечения получил большое количество писем и телеграмм с пожеланиями полного выздоровления не только от глав иностранных государств, политиков, но и от простых казахстанцев.

3 июля Назарбаев заявил, что полностью выздоровел и возвращается к обычному режиму работы, писал NEWS.ru.