В Карабах стягивают добровольцев из Абхазии

https://static.news.ru/photo/df093546-2106-11eb-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

В Нагорный Карабах прибыла группа добровольцев из армянской общины Абхазии. Более двух десятков человек прибыли для участия в боевых действиях на стороне Еревана.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян уже встретился с представителями прибывших. По его словам, они приехали, «хорошо осознавая сложившуюся ситуацию», а также он подтвердил их намерение сражаться «на поле боя», передаёт РИА Новости.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992-1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Отправку первой группы абхазских добровольцев ранее проанонсировал помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба. В подтверждение этого он опубликовал фотографии, снятые в аэропорту города Сочи, на которых были изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу армянской общины Абхазии Галуста Трапизоняна.

Сам Авидзба широко известен по скандалу на российско-абхазской границе, виновником которого он стал 7 августа. В тот день он протаранил на автомобиле ворота на КПП после отказа пограничников пропустить его на родину. Также выяснилось, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи, налоги за которые он не оплачивает своевременно.

2 ноября секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Авидзба задержан в Сочи за нарушение госграницы РФ на 10 суток, писал NEWS.ru.