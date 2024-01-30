В Госдуме нашли западный след в осквернении памятника блокадникам в Ереване Депутат Гаджиев: осквернение памятника в Ереване — проплаченная Западом акция

Фото: Well-read MountainMan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Поступку вандала, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Армении, не может быть оправдания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По его словам, случай в Ереване оказался очередной русофобской акцией, которая была проплачена из-за рубежа.

Запад поощряет и хорошо платит за подобное посредством различных грантов. По всей видимости, это очередной такой выпад в нашу сторону при полном попустительстве властей, — пояснил парламентарий.

Гаджиев отметил, что Русский дом в Ереване уже потребовал провести проверку и привлечь к уголовной ответственности вандала по имени Самвел Ширинян. Злоумышленник, как подчеркнул депутат, должен быть наказан по всей строгости закона.

Напомню, что в период блокадного удушения Ленинграда только от голода и только мирного населения погибло более 600 тысяч человек. Можно сколько угодно пытаться объяснить акт вандализма якобы резней в Карабахе или утверждать, что никакой блокады никогда не было, но ясно, что это как минимум бесчеловечно, — добавил он.

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого устроил погром на мемориале детям блокадного Ленинграда в столице Армении. В кадре он сносит с постаментов цветочные венки и срывает ленты с российским флагом. При этом мужчина вспоминает слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на вопрос СМИ об имевших место этнических чистках в Карабахе попросила предоставить подтверждающие документы международных организаций.

Посольство РФ в Армении заявило, что глубоко возмущено провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. В дипведомстве выразили надежду на то, что армянские власти дадут должную правовую оценку действиям злоумышленника и привлекут виновных в провокации к ответственности.