В ДНР рассказали о всё более обостряющейся ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/93d0fd32-80df-11eb-ada9-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе обостряется с каждым днём и становится всё более угрожающей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днём. ВФУ продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности, — говорится в заявлении.

Украинская сторона предоставила письменные гарантии соблюдения режима прекращения огня с 18 февраля по 15 марта. Предполагалось, что это время необходимо для осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в посёлке Старомихайловка. Но в итоге вооружённые формирования Украины нарушили обязательства: сообщается, что второй день они ведут прицельный огонь по населённому пункту, страдают мирные жители, их дома и инфраструктура.

Как ранее писал NEWS.ru, украинские власти ищут возможности для развития туристического потока из Донбасса и Крыма на территорию страны. Для этого разработан турпроект Donbass travel. Проект включает посещение и Западной Украины, о чём рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. По её словам, население ЛНР и ДНР сможет путешествовать по «интересным маршрутам», а также посетить знаковые места в стране, подконтрольные Киеву.