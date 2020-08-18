Самолёт авиации ФСБ прилетел в Минск

Лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий авиации ФСБ, прилетел из Москвы в Минск.
Согласно данным сервиса FlightRadar, самолёт вылетел из аэропорта Внуково в 16:00 (по московскому времени) и приземлился в Минске в 17:17 (по московскому времени),
Лайнер прибыл рейсом RSD010.
Отмечается, что объединённый авиационный отряд специального назначения использует аэропорт Внуково в Москве в качестве базового.
Как сообщают на портале, есть информация только об одном самолёте Ту-214 с модификацией ВПУ («высотный пункт управления») и с бортовым номером RA-64523. Этот самолёт был построен в 2011 году на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова) от объединённого авиационного отряда специального назначения ФСБ.
В конце 2013 года лайнер был передан управлению ФСБ. По данным из открытых источников, самолёт используется для перелётов директора ФСБ Александра Бортникова.
Как писал NEWS.ru ранее, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов вступился за белорусских силовиков. Он ознакомился с видео, появившимися в Интернете, которые якобы свидетельствуют о чрезмерной жестокости белорусских силовиков при столкновениях с демонстрантами, и порекомендовал не спешить с обвинениями в адрес сотрудников правоохранительных органов. Генерал пояснил, что стычки митингующих и силовиков зачастую похожи не дворовые драки. В таких ситуациях не всегда удаётся действовать согласно инструкциям, в результате чего возможны перегибы со стороны стражей порядка.
Добавьте наши новости в избранные источники