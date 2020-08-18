Самолёт авиации ФСБ прилетел в Минск

https://static.news.ru/photo/d97731ba-e190-11ea-936b-fa163e074e61_660.jpg Фото: yassinebenzahra2016 /pixabay.com

Лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий авиации ФСБ, прилетел из Москвы в Минск.

Согласно данным сервиса FlightRadar, самолёт вылетел из аэропорта Внуково в 16:00 (по московскому времени) и приземлился в Минске в 17:17 (по московскому времени), сообщает РБК.

Лайнер прибыл рейсом RSD010.

Отмечается, что объединённый авиационный отряд специального назначения использует аэропорт Внуково в Москве в качестве базового.

Как сообщают на портале, есть информация только об одном самолёте Ту-214 с модификацией ВПУ («высотный пункт управления») и с бортовым номером RA-64523. Этот самолёт был построен в 2011 году на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова) от объединённого авиационного отряда специального назначения ФСБ.

В конце 2013 года лайнер был передан управлению ФСБ. По данным из открытых источников, самолёт используется для перелётов директора ФСБ Александра Бортникова.

Как писал NEWS.ru ранее, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов вступился за белорусских силовиков. Он ознакомился с видео, появившимися в Интернете, которые якобы свидетельствуют о чрезмерной жестокости белорусских силовиков при столкновениях с демонстрантами, и порекомендовал не спешить с обвинениями в адрес сотрудников правоохранительных органов. Генерал пояснил, что стычки митингующих и силовиков зачастую похожи не дворовые драки. В таких ситуациях не всегда удаётся действовать согласно инструкциям, в результате чего возможны перегибы со стороны стражей порядка.