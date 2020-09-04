В Белоруссии задержали 41 участника массовых акций

https://static.news.ru/photo/ceafb348-ef4f-11ea-8495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 4 сентября задержали 41 участника массовых акций протеста, 21 человека поместили под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворён 21 человек, — сообщила в своём Telegram-канале Чемоданова.

Как писал NEWS.ru, в Минске ОМОН провёл жесткие задержания студентов Лингвистического университета. В МВД Белоруссии заявили, что молодых людей задержали в рамках административного процесса.

В Белоруссии с 9 августа проходят протесты против действующей власти. Вышедшие на улицы люди считают выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными. Также по стране проходят митинги в поддержку президента.