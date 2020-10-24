В Белоруссии за сутки выявили более 800 заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/19a20cec-15f8-11eb-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Белоруссии зафиксировано 811 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике заболели 91,9 тысячи человек.

С начала пандемии в Белоруссии от COVID-19 скончались 953 человека. Из них четверо — в последние 24 часа.

Из больниц за сутки выписаны 534 пациента. Общее количество выздоровевших составляет 82,6 тысячи человек, сообщили в Минздраве республики.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Александр Лукашенко связал всплеск числа заражений коронавирусом с акциями протеста. При этом он подчеркнул, что власти «ни в коем случае не собираются это использовать».

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.