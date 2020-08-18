В Белоруссии пройдут учения ВВС страны по охране госграницы

https://static.news.ru/photo/d193951c-e166-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.by

В Белоруссии 18 августа пройдут учения Военно-воздушных сил республики, во время которых будет отработано взаимодействие в рамках охраны госграницы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. По её данным, учения пройдут в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил, передаёт ТАСС.

Будут выполнены плановые полеты самолетов Ан-26 50-й смешанной авиабазы, Як-130 116-й гвардейской штурмовой авиабазы, Су-30СМ 61-й истребительной авиабазы в рамках охраны государственной границы, — говорится в сообщении.

В учениях примут участие самолёты с трёх белорусских авиабаз. Пилоты 116-й и 50-й авиабаз отработают совместные действия в составе пар самолетов. По данным оборонного ведомства, в рамках учений пройдут занятия стрельбой из комплексов «Тунгуска» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». В них примут участие бойцы зенитных ракетных артиллерийских дивизионов 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад.

Ранее NEWS.ru писал о том, что армия Белоруссии проводит военные учения на границе с Литвой с 17 по 20 августа. Решение было принято в Министерстве обороны страны.