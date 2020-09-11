В Белоруссии на детей составили 200 протоколов за участие в протестах

https://static.news.ru/photo/b2f82a96-f43f-11ea-9a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранительные органы Белоруссии составили 200 протоколов на детей, принимавших участие в протестах. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Генпрокурор добавил, что в связи с этим ведомство будет инициировать усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.

Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях, — цитирует его БелТА.

По его словам, создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, является одним показателем семейного неблагополучия.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники милиции задержали жителя Белоруссии за рассылку силовикам сообщений с угрозами через Telegram. По данным МВД, 21-летний житель Минска отправил угрозы как минимум семи сотрудникам органов внутренних дел. Никого из них он не знал лично. Молодой человек был судим за кражу и хулиганство. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».