В Баку заявили о необходимости проведения заседания группы ОБСЕ по Карабаху

https://static.news.ru/photo/f3eebfde-cb35-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Азербайджане считают необходимым проведение заседания Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в широком формате.

Об этом заявил помощник президента, руководитель отдела внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что Баку не будет участвовать в переговорах, «носящих характер имитации». По его словам, Армения пытается нарушить переговорный процесс под любыми предлогами.

Поэтому мы считаем важным проведение заседания Минской группы ОБСЕ в широком формате, — заявил помощник президента.

По словам Гаджиева, Баку считает, что механизмы реализации резолюций Совбеза ООН требуют пересмотра, в том числе потому, что они не выполняются рядом стран, включая Армению. Он также отметил, что перед азербайджанскими военнослужащими во время приграничного конфликта с армянскими военными не стояла задача атаковать гражданские и важные стратегические объекты Армении.

Политик также заявил, что Ереван стремился «создать мнение о небезопасности транспортного коридора Восток — Запад, а также создать угрозы для нефтегазовой трубопроводной инфраструктуры», однако ему это не удалось, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.