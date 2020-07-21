В Баку сообщили, что гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана

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Гражданские объекты Армении, включая критические, не являлись целью ВС Азербайджана. Об этом заявил помощник азербайджанского президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью Вооружённых сил Азербайджана, на повестке этого не было, — передаёт агентство АПА слова Гаджиева.

Единственная в Армении атомная электростанция находится в 30 километрах к югу от Еревана возле города Мецамор. Её строительство началось в 1970 году, в 1976 году был введён в строй первый энергоблок.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что если Ереван решит обстрелять стратегические объекты республики, то в ответ Азербайджан может нанести ракетный удар по АЭС в Армении, писал NEWS.ru.