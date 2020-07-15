В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

https://static.news.ru/photo/907d0540-c73f-11ea-846c-fa163e074e61_660.jpg X-55 Фото: Jonj7490/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотника Вооружённых сил Армении, который проводил разведывательные полёты над азербайджанскими позициями.

Утром 16 июля подразделения вооружённых сил Армении с помощью тактического беспилотного летательного аппарата «X-55» предприняли попытку осуществить разведывательный полёт над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении Товузского района азербайджано-армянской госграницы. БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен, — говорится в сообщении на сайте азербайджанского министерства обороны.

Ведомство также опубликовала снимок сбитого аппарата.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о возобновлении боевых действий на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.