В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских ВС В Баку заявили об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских ВС

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Подразделения ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, ответными действиями огонь противника подавлен, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны республики. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября на государственной границе. Отмечается, что обстрел велся в направлении Кельбаджарского района с позиций в селах Ашагы и Йухары Шоржа Басаркечарского района.

Адекватными ответными мерами азербайджанской армии огонь противника был подавлен, — говорится в сообщении.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Минобороны Армении в свою очередь опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе состоится в ноябре.