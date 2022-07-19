В Азербайджане заявили о возвращении бывших переселенцев из Баку Спецпредставитель президента Азербайджана Гаджиев заявил о возвращении переселенцев из Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан. Зангеланский район. Строительство домов по проекту «Умная деревня» в селе Агалы

Начат первый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев Зангиланского района из Баку на родину, заявил специальный представитель президента Азербайджана по Зангиланскому району Вахид Гаджиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», о желании вернуться на родину уже заявили 1357 из 1457 бывших вынужденных переселенцев села Агалы Зангиланского района.

На данном этапе запланировано возвращение 41 семьи (201 человек) <...>. Сегодня вернутся 10 семей, состоящие из 58 человек. Остальные семьи вернутся в течение последующих пяти дней, — сказал Гаджиев.

Он уточнил, что для бывших вынужденных переселенцев будут созданы все условия: в районе проводятся интенсивные инфраструктурные работы, строятся железная и автомобильная дороги, к эксплуатации готовится аэропорт. Также построена современная школа на 360 человек и детский сад на 60 детей.

Современный поселок возвели всего за восемь месяцев на месте разрушенных после первой войны в Карабахе поселений Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. На обустройство территории более чем в 110 га азербайджанские власти выделили 10,8 млн манатов (около 370 млн рублей). Для ее жизнеобеспечения будет использоваться солнечная энергия, ветроэнергетика и гидростанции. Новым жителям села жилье будет предоставляться бесплатно, там начнет работать швейная фабрика Gillmed, а также сыроварня и мясокомбинат, что поможет обеспечить будущих местных жителей рабочими местами.

Предполагается, что поселок станет новым центром инноваций в области сельского хозяйства. Так, на полях и огородах на окраине села установлены оросительные системы и станции для контроля сельхозвредителей. Власти рассчитывают, что граждане смогут заняться сельским хозяйством для дополнительного заработка.