Начат первый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев Зангиланского района из Баку на родину, заявил специальный представитель президента Азербайджана по Зангиланскому району Вахид Гаджиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», о желании вернуться на родину уже заявили 1357 из 1457 бывших вынужденных переселенцев села Агалы Зангиланского района.
На данном этапе запланировано возвращение 41 семьи (201 человек) <...>. Сегодня вернутся 10 семей, состоящие из 58 человек. Остальные семьи вернутся в течение последующих пяти дней, — сказал Гаджиев.
Он уточнил, что для бывших вынужденных переселенцев будут созданы все условия: в районе проводятся интенсивные инфраструктурные работы, строятся железная и автомобильная дороги, к эксплуатации готовится аэропорт. Также построена современная школа на 360 человек и детский сад на 60 детей.
Современный поселок возвели всего за восемь месяцев на месте разрушенных после первой войны в Карабахе поселений Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. На обустройство территории более чем в 110 га азербайджанские власти выделили 10,8 млн манатов (около 370 млн рублей). Для ее жизнеобеспечения будет использоваться солнечная энергия, ветроэнергетика и гидростанции. Новым жителям села жилье будет предоставляться бесплатно, там начнет работать швейная фабрика Gillmed, а также сыроварня и мясокомбинат, что поможет обеспечить будущих местных жителей рабочими местами.
Предполагается, что поселок станет новым центром инноваций в области сельского хозяйства. Так, на полях и огородах на окраине села установлены оросительные системы и станции для контроля сельхозвредителей. Власти рассчитывают, что граждане смогут заняться сельским хозяйством для дополнительного заработка.