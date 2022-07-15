Великое возвращение: азербайджанцы заселят «умное село» в Карабахе Для жизнеобеспечения поселка будет использоваться солнечная энергия, ветряные и гидростанции

Фото: azertag.az

Еще год назад возвращение мирной жизни на земли Карабаха казалось чем-то далеким и недосягаемым, однако Баку, несмотря на сохраняющиеся противоречия с Ереваном, доказывает обратное и прилагает все усилия для восстановления разрушенных территорий. Пилотная версия «умного села» Агалы в азербайджанском Зангилане стала первым пунктом проекта «Великое возвращение». На его строительство ушло всего восемь месяцев, и уже 19–20 июля туда, в свои новые дома, переедут первые бывшие вынужденные переселенцы. Для их полноценной жизни там созданы все условия: новые рабочие места, школа, детские сады, поликлиники, многофункциональные центры и возможности для малого и среднего бизнеса. Азербайджанские власти уже заявили о расширении строительства и новых проектах. Какой будет жизнь первых жителей Агалы — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем «ум» деревни

Современный поселок возвели на месте разрушенных после первой войны в Карабахе поселений Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. На обустройство территории более, чем 110 га, азербайджанские власти выделили 10,8 млн манатов (около 370 млн рублей). Но главное поручение от президента республики Ильхама Алиева — тщательная разработка концепции smart. Прогрессивный подход должен помочь реконструировать все разрушенные территории Азербайджана. Создание «умных сел» на территории Карабаха состоит из пяти компонентов — жилье, объекты соцобеспечения, аграрные функции, производство и экология.

При этом в реальности Агалы не выглядит таким, каким представляется в голове при слове smart. Там нет полностью автоматизированных домов и ходящих по улицам роботов. Уникальность поселения в том, что для его жизнеобеспечения будет использоваться солнечная энергия, ветроэнергетика и гидростанции. Одним словом, инновационные технологии должны помочь людям построить жизнь современного качества, используя все собственные ресурсы города. Впрочем, согласно государственной программе до 2030 года, «зеленая» энергетика числится основным приоритетом страны. Для этого даже была создана отдельная рабочая группа из высокопоставленных представителей различных министерств и ведомств, а три села Зангиланского района стали подопытными территориями.

Всего в Агалы было построено 200 жилых домов, куда планируют заселить около 1200 человек. По данным статистики, в Азербайджане насчитывается более 43 тыс. выходцев из Зангиланского района, из которых свыше 90% изъявили желание вернуться обратно. Азербайджанские власти будут отбирать граждан, которые могут переехать, исходя из таких критериев, как возраст, профессия. Новым жителям села жилье будет предоставляться совершенно бесплатно. Уже запущены следующие проекты для тех, кому не хватит места в первой очереди. Власти обещают, что поэтапно возвращение будет осуществлять в большем объеме.

При строительстве зданий учитывались пожелания их будущих жильцов. Все постройки одно- или двухэтажные, большинство зданий имеют пять комнат: на первом этаже — кухня, гостиная и комната для гостей, на втором — три спальни. Все они обставлены абсолютно новой мебелью. Ремонт в домах, конечно, уступает классу «евро», но выполнен аккуратно. При этом здания стоят на огороженном участке в 12 соток, на нем расположен дополнительный хозяйственный сарай.

Запланировано, что Зангилан станет новым центром инноваций в области сельского хозяйства. Одно из нововведений — установка оросительных систем на полях и огородах на окраине села. Также там установлены станции для контроля сельхозвредителей. Власти рассчитывают, что граждане на территориях вокруг села смогут заняться сельским хозяйством для дополнительного заработка.

Фото: trend.az

Чем заняться

В Агалы создана масштабная инфраструктура для полноценной жизни. Там на постоянной основе будет функционировать Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN). На его базе для всех предпринимателей также доступно окно обслуживания малого и среднего бизнеса (KOBIA), через него государство помогает людям открыть и развивать свое дело. При этом власти обещают, что в ближайшее время местные жители будут обеспечены техникой, соответствующей их сфере деятельности. Еще совсем скоро при поддержке KOBIA здесь начнет работать швейная фабрика Gillmed. Также планируется создать сыроварню и мясокомбинат, что поможет обеспечить будущих местных жителей рабочими местами.

Помимо ASAN свою работу также начало агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST). Компания телефонной связи Azercell Telecom объявила об открытии первого официального дилерского магазина на территории нового поселения, а первое отделение банка на территории Карабаха Kapital Bank уже распахнуло свои двери.

Нармин Гасанова, жительница села Агалы, стала директором новой общеобразовательной школы, где 15 сентября (в этот день в Азербайджане начинается учебный год) прозвенит первый звонок для всех ее учеников. Высокоскоростное подключение к интернету позволяет использовать дистанционные методы обучения и лучшие образовательные ресурсы.

На фотографиях новой деревни видны завораживающие горные пейзажи, что позволяет задуматься о туристическом потенциале района. Причем близость к планируемой железной дороге в сторону Нахичевани послужит большим плюсом в развитии туризма.

Необходимо создать новые отели, зоны отдыха, должен развиваться сельский туризм. Это станет источником занятости и дохода и для людей, которые туда вернутся, — заявил Алиев.

Для этого власти решили восстановить экосистему Зангилана и в целом окружающую среду района, высадив 20 тысяч платанов и около тонны семян дуба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем угроза

Новости о новой «умной» деревне, вероятно, отрадны сердцу каждого азербайджанца, однако у многих возникает вопрос — насколько безопасна сегодня жизнь на этих территориях? Несмотря на активное разминирование районов Карабаха, эти земли все еще могут представлять опасность для людей. Хотя и Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) ускоряет темпы своей работы и расширяет штат саперов, на полное очищение территорий может уйти до 10 лет.

Понятно, что перед строительством городов и реализации инфраструктурных проектов в Карабахе все строительные участки тщательно очищаются от мин. Однако они остаются в окрестностях населенных пунктов. Вероятно, власти, понимая всю опасность ситуации, перед заселением жителей в село Агалы проводят специальные тренинги, где объясняют гражданам, в каком направлении им ходить можно, а куда точно не стоит. В самом Зангилане везде расставлены посты внутренних войск МВД. А лица, не имеющие спецпропуска, к посещению заминированных участков не допускаются.

Интересно, что Зангилан неспроста выбран первым городом, в котором восстанавливается мирная жизнь. Именно эта область в будущем может стать важным логистическим центром, через который пройдет часть Зангезурского коридора. Помимо этого, по словам спецпредставителя президента Азербайджана Вахида Гаджиева, строительство 56-километровой железнодорожной линии Горадиз-Агбанд, проходящей по территории Зангилана, будет завершено, как ожидается, в 2023 году, а 61-километровый участок автодороги Ахмедбейли — Горадиз — Миндживан — Агбанд планируется сдать в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

Восстановление карабахских регионов поможет азербайджанским властям превратить регион Южного Кавказа в зону экономического развития и привлекать все больше иностранных инвесторов. Вероятно, это ускорит процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Уже известно, что второе «умное село» будет построено в городе Физули. До конца года вынужденных переселенцев планируют вернуть также в город Шуша, где ведется строительство первого жилого комплекса, включающего 23 дома. В ближайшее время там начнется возведение Шушинской центральной районной больницы, а для теле- и радиовещания по всему Карабаху в современном формате в городе начнется строительство телебашни.