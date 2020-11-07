В Азербайджане опровергли сообщение об обстреле Шуши

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о ракетных обстрелах города Шуши в Нагорном Карабахе.

Заявляем, что азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Там подчеркнули, что распространяемая Ереваном информация не соответствует действительности.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку обвинил ВС Армении в обстреле ряда населённых пунктов в зоне боевых действий в Карабахе. В частности, речь шла о селениях в Тертерском и Агджабединском районах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.