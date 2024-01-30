Осквернивший памятник блокадникам в Ереване ответит перед СК Армении В Армении завели дело об осквернении советского памятника в Ереване

Фото: Armineaghayan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с осквернением советского памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, сообщает Sputnik Армения. Пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян уточнил, что личность предполагаемого злоумышленника установлена. Он в скором времени явится в следственный отдел.

По факту осквернения мемориала «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Самвел Ширинян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване. Свои действия он снимал на видео, которое выложил в Сеть. Таким образом Ширинян выразил негодование в связи с заявлением представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Она ранее указала на отсутствие документальных свидетельств какой-либо международной организации о таких действиях.

Депутат от правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян назвал «кощунством» произошедшее. По его словам, в партии будут следить, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности в вопросе наказания злоумышленника. Он также допустил, что инцидент может оказаться заранее «спланированной провокацией».