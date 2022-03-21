Украинский врач призвал кастрировать пленных российских военных

Украинский врач Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненых российских солдат в прямом эфире телеканала «Украина 24» в шоу экс-гендиректора НТВ Евгения Киселёва. Также Друзенко заявил о том, что российские военные являются «не людьми, а тараканами». Его заявление цитирует URA.RU.

Друзенко заявил , что раньше был «большим гуманистом» и настаивал на том, что раненый человек является не врагом, а прежде всего пациентом. Однако теперь, по его словам, ситуация изменилась, и российские солдаты должны «вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград».

И поверьте, теперь <...> русские тут будут умирать. Умирать в большом количестве, — подчеркнул он.

Ранее ведущий украинского телеканала «Крым 24» Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, страна нуждается в победе, а не в мире, и достичь её можно только подобным способом. Он также процитировал Эйхмана, призывавшего «уничтожать детей, чтобы уничтожить нацию».

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев на это заявил, что Шарафмалу стоит «оглядываться по центрифуге — вниз, вверх, влево, вправо». Парламентарий предрёк журналисту судьбу нацистских преступников — «позорная и гнусная смерть». Следственный комитет РФ возбудил в отношении ведущего уголовное дело о возбуждении ненависти.