Украинский экс-силовик высказался в защиту белорусских коллег

https://static.news.ru/photo/c5c8c47a-dfc5-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут» Дмитрий Собына прокомментировал действия белорусских силовиков во время протестных акций. По его мнению, в их действия нет превышения силы.

Собына пояснил, что сотрудники правоохранительных органов постоянно подвергаются провокациям на силовые действия.

Ты сдерживаешься раз, два, три, но в конце концов, когда твой товарищ начинает гореть рядом либо когда тебе прямо в рот брызгают газом... Я думаю, что после этого ты вторую щёку уже не подставишь, — цитирует его RT.

Собына выразил поддержку белорусским омоновцам, отметив, что они «стоят за правое дело».

Он также предположил, что события в Белоруссии не будут развиваться по украинскому сценарию, поскольку этого не допустит Россия.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после обнародования ЦИК республики итого президентских выборов. Тысячи людей вышли на улицы, считая очередную победу действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицированной.

Первоначально митинги сопровождались столкновениями протестующих с силовиками, в результате которые пострадали десятки человек и как минимум двое погибли. Более шести тысяч демонстрантов были задержаны. Позднее градус напряжённости снизился, и протесты стали носить более мирный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что действия белорусских силовиков оправдала российская телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что не поддерживает произвол милиции республики, но подчеркнула, что тактика минских властей работает.