Украина закупит уголь у Польши и США

В грядущем отопительном сезоне украинцы будут обогреваться приобретённым у США и Польши углём. О процессе закупки энергоресурса рассказал в интервью каналу «Эспрессо» первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко.

На сегодняшний день большой объём угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, — заявил чиновник.

Он обвинил Россию в том, что именно она чинит препятствия поставкам из Казахстана, в связи с этим Украина вынуждена в основном рассчитывать на топливо от «польских и американских друзей».

Мы предполагаем, что в отопительный сезон это будет около двух миллионов тонн, — добавил Власенко.

В конце октября появились сведения о том, что Россия с ноября прекращает поставки энергетического угля Киеву, а поставлять продолжит только коксующийся ресурс. Это связано с ростом внутренних потребностей государства.

Как сообщает компания «Укрэнерго», ТЭС страны имеет запасы сырья в размере 542,8 тысячи тонн на первое число ноября. В планах украинского Минэнерго — импортировать в последнем осеннем месяце ещё 562 тысячи тонн угля, 200 тысяч из которых законтрактовала госкомпания «Центрэнерго».

Ранее появилась информация о том, что Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.