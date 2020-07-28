Украина создала военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке Луганской области.
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Закон «О военно-гражданских администрациях» вступил в силу на Украине в 2015 году. Правовая норма подразумевает создание в населённых пунктах в зоне вооружённого конфликта на востоке страны временных госорганов, которые должны обеспечивать безопасность местного населения и нормализовать жизнедеятельность людей в районе боевых действий. Право на местное самоуправление у территориальных общин при этом отбираться не будет.
Ранее указами Зеленского уже был создан ряд военно-гражданских администраций в населённых пунктах Донбасса.
Как сообщал NEWS.ru, бывший украинский президент Леонид Кучма отказался от дальнейшего участия в трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого противостояния в Донбассе. Экс-глава государства принял такое решение самостоятельно. Он заверил, что в случае необходимости будет делиться с переговорщиками собственным опытом. Администрация Зеленского поблагодарила Кучму за проделанную работу.
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