Украина создала военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

https://static.news.ru/photo/d1c7aac0-d0d9-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке Луганской области.

Документ опубликован на сайте главы государства. Указ предписывает командующему объединённых сил и председателю Луганской областной госадминистрации осуществить все необходимые мероприятия, связанные с образованием нового органа, в соответствии с украинским законодательством.

Закон «О военно-гражданских администрациях» вступил в силу на Украине в 2015 году. Правовая норма подразумевает создание в населённых пунктах в зоне вооружённого конфликта на востоке страны временных госорганов, которые должны обеспечивать безопасность местного населения и нормализовать жизнедеятельность людей в районе боевых действий. Право на местное самоуправление у территориальных общин при этом отбираться не будет.

Ранее указами Зеленского уже был создан ряд военно-гражданских администраций в населённых пунктах Донбасса.

Как сообщал NEWS.ru, бывший украинский президент Леонид Кучма отказался от дальнейшего участия в трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого противостояния в Донбассе. Экс-глава государства принял такое решение самостоятельно. Он заверил, что в случае необходимости будет делиться с переговорщиками собственным опытом. Администрация Зеленского поблагодарила Кучму за проделанную работу.